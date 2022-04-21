Мэджик Джонсон остался впечатлён игрой «Бостона» с «Бруклином»

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон остался под большим впечатлением после второго матча серии плей-офф «Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» (114:107).
«Я был очень впечатлён защитой «Бостона», особенно в четвёртой четверти!
«Нетс» не смогли ничего показать в решающей четверти. Защита «Селтикс» не позволяла им проводить в атаке то, что они хотели. В итоге «Нетс» в основном сбились на игру один на один.
У Кевина Дюранта снова проблемы с реализацией. «Нетс» победят, только если он будет играть на своём уровне, то есть как суперзвезда!» – написал Джонсон в своём твиттер-аккаунте.
Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).
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