Мэджик Джонсон остался впечатлён игрой «Бостона» с «Бруклином»

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон остался под большим впечатлением после второго матча серии плей-офф «Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» (114:107).



«Я был очень впечатлён защитой «Бостона», особенно в четвёртой четверти!



«Нетс» не смогли ничего показать в решающей четверти. Защита «Селтикс» не позволяла им проводить в атаке то, что они хотели. В итоге «Нетс» в основном сбились на игру один на один.



У Кевина Дюранта снова проблемы с реализацией. «Нетс» победят, только если он будет играть на своём уровне, то есть как суперзвезда!» – написал Джонсон в своём твиттер-аккаунте.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).