Дюрант: иногда на мне висят два или три игрока, но это плей-офф, здесь всё так устроено
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался после поражения во втором матче серии с «Бостон Селтикс» (107:114). Благодаря этой победе «кельты» повели в серии – 2-0.
«Иногда на мне висят два или три игрока. Даже когда я нахожусь без мяча, они мешают моим действиям. Я вижу, как Эл Хорфорд иногда уходит от игрока, которого он должен опекать, и подходит ко мне. Два или три парня опекают меня, куда бы я ни двинулся.
Но это режим плей-офф, здесь так всё устроено. В четвёртой четверти у меня было пару хороших бросков, но мяч не зашёл, а так я постоянно видел рядом с собой нескольких соперников всякий раз, когда получал мяч. Мне нужно быть более терпеливым, а в каких-то моментах играть побыстрее», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
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