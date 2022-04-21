«Дюрант и Кайри уже на пути к Леброну». Бэйлесс раскритиковал лидеров «Бруклина»

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался по поводу лидеров «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, которые неудачно провели второй матч серии с «Бостон Селтикс» (107:114).

«Кевин Дюрант превратился в кошмар. Он полностью подавлен и переигран защитой «Селтикс», которая превращает его в машину по потерям. Его просто задавили. Сейчас Дюрант — самый мягкий игрок на планете.

Дюрант и Кайри уже на пути к Леброну, который не участвует в плей-офф», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Напомним, Дюрант реализовал 4 из 17 с игры (18 из 20 с линии) при 6 потерях за 42 минуты. Ирвинг реализовал 4 из 13 с игры, набрав 10 очков и 8 подборов за 40 минут.

Третий матч серии пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» в воскресенье, 24 апреля. Начало встречи – в 2:30 мск.