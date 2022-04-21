Харден одной фразой отреагировал на гейм-виннер Эмбиида в матче с «Торонто»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден отреагировал на решающее попадание своего одноклубника Джоэла Эмбиида в третьем матче серии с «Торонто Рэпторс» (104:101 ОТ).

«Это MVP лиги прямо сейчас», — сказал Харден на пресс-конференции.

Самым результативным в составе победителей стал как раз Джоэл Эмбиид, который набрал 33 очка и сделал 13 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов. Что касается Хардена, то он заработал 19 очков, однако был удалён за шестой фол перед началом овертайма.



Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков.



Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 3-0. Следующий матч между командами состоится 23 апреля.