Уэстбрук поставил лайк посту, посвящённому его уходу из «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук поставил лайк под сообщением одного из пользователей соцсетей, посвящённым возможному уходу спортсмена из команды.



«Пожалуйста, не возвращайся в команду в следующем сезоне. Сделай всё, чтобы оказаться в другом месте, рассмотри даже вариант с завершением карьеры, только оставь «Лейкерс» в покое», — написал пользователь Тони Херрерос.



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.