Стало известно, на какой срок может выбыть Девин Букер
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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер может пропустить две-три недели из-за травмы, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. Сообщается, что МРПТ-обследование спортсмена выявило растяжение правого подколенного сухожилия.
Напомним, Букер не смог доиграть второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:114. Счёт в серии теперь ничейный – 1-1.
Букер покинул площадку за 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти и не смог вернуться в игру.
Примечательно, что он всё равно стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 31 очко. Следующий матч между командами пройдёт в Нью-Орлеане в ночь на субботу, 23 апреля. Начало – в 4:30 мск.
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