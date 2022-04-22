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Трипл-дабл Моранта помог «Мемфису» вновь выйти вперёд в серии с «Миннесотой»

Трипл-дабл Моранта помог «Мемфису» вновь выйти вперёд в серии с «Миннесотой»
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 104:95, благодаря которой они вновь вышли вперёд в серии – 2-1.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн – 26 очков, 6 подборов и 2 передачи, также значительный вклад в победу внёс и защитник Джа Морант, оформивший трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшим по результативности в составе «Миннесоты» стал разыгрывающий Д’Анджело Расселл – 22 очка, 5 подборов и 8 передач.

Четвёртый матч серии состоится в ночь на воскресенье, 24 апреля. Начало – 5:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 22, Эдвардс - 19, Беверли - 14, Бисли - 11, Вандербилт - 10, Макдэниелс - 8, Таунс - 8, Рид - 3, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Монро, Ноуэлл, Окоги, Принс
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 26, Кларк - 20, Морант - 16, Брукс - 11, Джонс - 11, Джексон - 6, Тиллман - 5, Уильямс - 5, Андерсон - 4, Адамс, Альдама, Калвер, Кончар, Мелтон, Тийе
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