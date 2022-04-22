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«Голден Стэйт» в шаге от победы в серии с «Денвером» в плей-офф НБА

«Голден Стэйт» в шаге от победы в серии с «Денвером» в плей-офф НБА
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 118:113, благодаря чему счёт в серии стал 3-0.

Наиболее результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 37 очков, 18 подборов и 5 передач, ещё один дабл-дабл у его одноклубника форварда Аарона Гордона – 18 очков, 12 подборов и 4 передачи. Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Стефен Карри – 27 очков, 3 подбора и 6 передач.

Следующий матч серии пройдёт в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 22:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Гордон - 18, Бартон - 13, Моррис - 10, Казинс - 9, Грин - 6, Риверс - 6, Форбс - 5, Хиланд - 5, Грин - 4, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Чанчар
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Пул - 27, Томпсон - 26, Пэйтон II - 11, Уиггинс - 9, Грин - 6, Портер - 6, Игуодала - 4, Бьелица - 2, Куминга, Ли, Луни, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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