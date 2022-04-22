«Голден Стэйт» в шаге от победы в серии с «Денвером» в плей-офф НБА

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 118:113, благодаря чему счёт в серии стал 3-0.

Наиболее результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 37 очков, 18 подборов и 5 передач, ещё один дабл-дабл у его одноклубника форварда Аарона Гордона – 18 очков, 12 подборов и 4 передачи. Самый значительный вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Стефен Карри – 27 очков, 3 подбора и 6 передач.

Следующий матч серии пройдёт в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 22:30 мск.