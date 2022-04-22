Джа Морант вошёл в историю «Мемфиса», благодаря трипл-даблу с «Миннесотой»

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в игре плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» оформил трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 10 передач. Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний американец стал первым в истории «Мемфиса» игроком, который оформил трипл-дабл в матче плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации.
Морант был выбран под вторым номером на драфте НБА 2019 года «Мемфисом". 2 июля 2019 года Морант подписал двухлетний контракт с «Гриззлис».
23 октября 2019 года Морант провёл свой первый матч в НБА против Майами Хит (101:120), набрав 14 очков, 4 подбора и 4 передачи. 9 февраля 2020 года Морант сделал свой первый трипл-дабл в карьере НБА в игре против «Вашингтон Уизардс» (106:99). 4 сентября 2020 года Морант был назван новичком года НБА.
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