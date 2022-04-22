«Единственное, о чём сожалею». О'Нил — об ошибке в отношениях с Брайантом и Хардуэем

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил посетовал, что порой вёл себя высокомерно в отношениях с многократным участником Матча всех звёзд НБА, известным в прошлом защитником «Орландо Мэджик» и ряда других команд Пенни Хардуэем и легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.



«Это моя большая ошибка в отношениях с Пенни. Это моя большая ошибка в отношениях с Коби. Я был высокомерен, я был глуп. Порой просто не задумываешься над всем этим. Это единственное, о чём я сожалею», — сказал О'Нил на канале The Pivot Podcast в YouTube.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.