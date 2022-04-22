Президент УНИКСа Богачёв: Евролига не хочет нам платить за победы в регулярном чемпионате

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался о возможности вернуться в Евролигу в следующем сезоне.

«Тут надо смотреть, что будет к следующему сезону. Что будет с финансированием и так далее. Есть некоторая обида на Евролигу, что они так поступили. Нас признавали командой-открытием в Евролиге, мы показывали там яркую игру и результат. Обыгрывали «Реал», «Барселону» и других. Посмотрим. Тем более все наши иностранцы на месте, тренеры на месте. Мы настроены оптимистично.

Мы, конечно, рассчитывали на Евролигу. Такую команду построили, сыгрались, шли в зоне плей-офф, поднимались до четвёртого места. Плюс мы рассчитывали заработать в Евролиге деньги за наши победы. Сейчас они нам отказали — не хотят платить за победы в регулярном чемпионате. Выплаты происходят по итогам регулярного чемпионата. Поскольку нас исключили, мы не можем говорить об итоговом месте. Соответственно, денег мы не получили. Получим ли, неизвестно», — приводит слова Богачёва «Реальное время».

Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.