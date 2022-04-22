«Затягивать серию мы не намерены». Капитан «Локомотива-Кубань» — о матче с «Пармой»

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий высказался о предстоящем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с клубом «Парма».

«У соперника хорошая и сбалансированная команда. В «Парме» собраны опытные российские игроки, искушённые в матчах плей-офф. Нам хорошо известны их сильные и слабые стороны. Совсем недавно мы против них играли здесь же, в «Баскет-Холле». Цель у нас одна – пройти в следующий раунд. Уверен, серия будет непростая, но затягивать её мы не намерены», — приводит слова Ильницкого пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Поделился ожиданиями от предстоящего матча и исполняющий обязанности главного тренера краснодарцев Бранко Максимович.

«Со всей ответственностью подходим к матчу с «Пармой», о недооценке соперника речи быть не может. У них много талантливых игроков, но говорить о них я бы не стал. Мы должны в первую очередь фокусироваться на нас самих, на наших козырях и использовать их в игре. Да, будет непросто, уверен, будет настоящая битва все 40 минут каждого сыгранного матча серии. У нас преимущество своей площадки, нужно этим пользоваться. Очень рассчитываем на краснодарских болельщиков. Их поддержка будет играть важную роль», — сказал Максимович.



«Локомотив-Кубань» и «Парма» сыграют сегодня, 22 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.