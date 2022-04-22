В ЦСКА назвали сильные стороны «Нижнего Новгорода» перед матчем 1/4 финала Единой Лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий относительно предстоящего матча своего команды в четвертьфинале Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», высказавшись также о сильных сторонах соперников.
«Нижний» демонстрирует хороший баскетбол, играет агрессивно, и нам нужно соответствовать их энергии. Они очень активны на обеих половинах, стараются вынуждать соперника терять мячи, сражаются на щитах и бегут в отрывы. Мы в порядке, серьезно тренируемся, ждем плей-офф. Плей-офф — это отдельная история, нам нужно добавить в агрессивности, конкурентоспособности, собранности. Мы должны быть на высшем уровне, потому что это необходимо прямо сейчас», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА и «Нижнего Новгорода» состоится сегодня, 22 апреля. Начало — в 20:00 мск.
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