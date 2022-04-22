В УНИКСе объяснили, почему Хезонья не покинул команду в отличие от некоторых легионеров

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв объяснил, почему несколько ключевых легионеров приняли решение не покидать команду. Богачёв, в частности, рассказал о ситуации с Марио Хезоньей, О Джеем Мэйо и Лоренцо Брауном.
«Повлияла ли на Хезонью фигура главного тренера? Он сам остался. В его случае думаю, что главное — не деньги — он уже заработал. Ему важнее отношение к нему, а здесь его ценят, называют Супер-Марио, здесь он лидер. Тем более что Марио любит природу и животных и уже завёл здесь восемь собак. Они с его подругой в Казани сняли пригородный дом. У него здесь хорошие условия.
Что касается О Джея Мэйо, у него особых колебаний тоже не было. Наоборот, опасался, что мы расторгнем с ним контракт. Он сейчас в своей форме, очень ценный для нас игрок, восстановил свои снайперские и физические качества.
Что заставило вернуться Лоренцо Брауна? Игроки связываются друг с другом, с теми, кто остался. Например, Мэйо, Спису, Хезонья. Они же созваниваются, спрашивают, как обстановка, как идёт оплата. Всё в порядке», — приводит слова Богачёва «Реальное время».
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