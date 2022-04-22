«Шарлотт» отправил в отставку главного тренера

Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» отправила в отставку главного тренера Джеймса Боррего, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.



Боррего руководил командой с 2018 года. Под его руководством «Хорнетс» одержали 148 побед и потерпели 183 поражения. Тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.



Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Сан-Антонио Спёрс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик».



По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» занял десятую позицию в Восточной конференции, однако в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.