Билли Бэрон признан MVP апреля в Единой лиге ВТБ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон был признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ 2021/22 по итогам апреля, сообщает официальный сайт турнира.
В апреле «Зенит» провел 2 матча, по очереди обыграв «Локомотив-Кубань» (91:75) и «Цмоки-Минск» (93:73). Билли Бэрон набирал в среднем 21,0 очка, 2,5 подбора и 4,0 передачи. В игре с «Цмоки» защитник набрал 28 очков, реализовав 6 трехочковых за четверть.
По итогам апреля «Зенит» завершил регулярный чемпионат на 2-м месте в таблице с 14 победами в 18 матчах.
«Это был хороший месяц для нас. Нам как команде нужно было набрать обороты перед выходом в плей-офф, и пока нам это удается. Плей-офф станет для нас непростым испытанием, но я верю, что мы к нему готовы. Спасибо за эту награду», — прокомментировал получение награды Бэрон.
- 22 апреля 2022
-
20:50
-
19:54
-
18:59
-
17:57
-
17:00
-
16:00
-
14:35
-
13:14
-
12:20
-
11:25
-
10:30
-
09:26
-
08:28
-
07:51
-
06:56
-
05:13
-
00:44
- 21 апреля 2022
-
23:36
-
23:13
-
21:32
-
20:36
-
19:50
-
19:04
-
17:52
-
16:23
-
14:58
-
13:29
-
12:50
-
11:39
-
10:31
-
09:37
-
09:06
-
08:11
-
07:30
-
05:54