Билли Бэрон признан MVP апреля в Единой лиге ВТБ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон был признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ 2021/22 по итогам апреля, сообщает официальный сайт турнира.



В апреле «Зенит» провел 2 матча, по очереди обыграв «Локомотив-Кубань» (91:75) и «Цмоки-Минск» (93:73). Билли Бэрон набирал в среднем 21,0 очка, 2,5 подбора и 4,0 передачи. В игре с «Цмоки» защитник набрал 28 очков, реализовав 6 трехочковых за четверть.



По итогам апреля «Зенит» завершил регулярный чемпионат на 2-м месте в таблице с 14 победами в 18 матчах.



«Это был хороший месяц для нас. Нам как команде нужно было набрать обороты перед выходом в плей-офф, и пока нам это удается. Плей-офф станет для нас непростым испытанием, но я верю, что мы к нему готовы. Спасибо за эту награду», — прокомментировал получение награды Бэрон.