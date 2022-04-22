«Монако» сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Олимпиакосом»

Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» в Греции и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:72 (10:16, 30:12, 29:23, 27:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 14 очков на свой счёт записал Александар Везенков.



Таким образом, «Монако» сумел сравнять счёт в серии до трёх побед — 1-1. Третий матч серии состоится 27 апреля в Монако.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес» (1-1), «Барселона» — «Бавария» (1-1) и «Реал» — «Маккаби» (1-0).