«Монако» сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги с «Олимпиакосом»
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Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» в Греции и завершилась победой гостей паркета со счётом 96:72 (10:16, 30:12, 29:23, 27:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 14 очков на свой счёт записал Александар Везенков.
Таким образом, «Монако» сумел сравнять счёт в серии до трёх побед — 1-1. Третий матч серии состоится 27 апреля в Монако.
Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес» (1-1), «Барселона» — «Бавария» (1-1) и «Реал» — «Маккаби» (1-0).
Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
22 апреля 2022, пятница. 19:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
72 : 96
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Везенков, Дорси, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Папаниколау, Принтезис, Слукас, Уолкап, Фалль, Эйси
Монако: Анджушич, Бутсиэль, Бэйкон, Вестерманн, Джеймс, Диалло, Ли, Мотеюнас, Мотум, Томас, Уаттара, Холл
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