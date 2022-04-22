ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и «Нижний Новгород» из одноимённого города. Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:64 (13:15, 22:14, 18:19, 25:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 17 подборов. В составе гостей паркета по 19 очков на своё счёт записали Сергей Торопов и Антон Астапкович.



Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Москве 24 апреля.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Локомотив-Кубань» — «Парма», «Зенит» — «Енисей» и УНИКС — «Автодор».



ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял первое место, «Нижний Новгород» — восьмое.