ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и «Нижний Новгород» из одноимённого города. Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:64 (13:15, 22:14, 18:19, 25:16).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 17 подборов. В составе гостей паркета по 19 очков на своё счёт записали Сергей Торопов и Антон Астапкович.
Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Москве 24 апреля.
Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Локомотив-Кубань» — «Парма», «Зенит» — «Енисей» и УНИКС — «Автодор».
ЦСКА по итогам регулярного чемпионата занял первое место, «Нижний Новгород» — восьмое.
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