Итудис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 78:64 (13:15, 22:14, 18:19, 25:16).
«Важно, что мы повели 1-0. Остается несколько факторов в игре, над которыми нам предстоит поработать. Настало время плей-офф, и нам не хватало матчей такого накала на протяжении длительного времени. Пожалуй, последний схожий по напряжению матч мы провели здесь против «Зенита» 14 марта. Теперь посмотрим видео, отдохнем и будем готовиться к следующей игре. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас сегодня», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЕДиной лиги ВТБ.
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