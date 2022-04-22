«Реал» обыграл «Маккаби» во втором матче четвертьфинала Евролиги

Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и израильский «Маккаби». Игра проходила на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Испании и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:66 (35:26, 21:11, 18:11, 21:18).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на счету Венсана Пуарье. В составе гостей паркета девять очков на свой счёт записал Кинан Эванс.



Таким образом, «Реал» увеличил преимущество в серии до трёх побед — 2-0. Третий матч серии состоится 26 апреля в Тель-Авиве.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес» (1-1), «Барселона» — «Бавария» (1-1) и «Монако» — «Олимпиакос» (1-1).