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«Реал» обыграл «Маккаби» во втором матче четвертьфинала Евролиги

«Реал» обыграл «Маккаби» во втором матче четвертьфинала Евролиги
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Завершился второй матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и израильский «Маккаби». Игра проходила на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Испании и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:66 (35:26, 21:11, 18:11, 21:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов на счету Венсана Пуарье. В составе гостей паркета девять очков на свой счёт записал Кинан Эванс.

Таким образом, «Реал» увеличил преимущество в серии до трёх побед — 2-0. Третий матч серии состоится 26 апреля в Тель-Авиве.

Напомним, в других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Олимпия Милан» — «Анадолу Эфес» (1-1), «Барселона» — «Бавария» (1-1) и «Монако» — «Олимпиакос» (1-1).

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
22 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Абальде, Козёр, Льюль, Нуньес, Пуарье, Рэндольф, Тавареш, Тэйлор, Уильямс-Госс, Фернандес, Ханга, Ябуселе
Маккаби Тель-Авив: Деррик Уильямс, ДиБартоломео, Жижич, Зив, Калояро, Коэн, Нанналли, Рейнольдс, Соркин, Томас, Уилбекин, Эванс
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