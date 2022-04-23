Начало встречи «Атланта» — «Майами» в НБА отложено из-за подозрительного предмета у арены

В Атланте (США) в 3:00 мск в ночь на субботу, 23 апреля, должен был стартовать третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимает «Майами Хит». Однако начало встречи отложено, как минимум на 45 минут, из-за найденного подозрительного предмета у арены. Об этом сообщает Clutch Points.
Пока не имеется информации о том, была ли находка опасной людей, однако, тем не менее, болельщики в социальных сетях выражают свою озабоченность отложенным стартом встречи. В настоящее время, подходы к стадиону заблокированы правоохранительными органами.
Напомним, после двух игр в Майами «Хит» ведут в серии – 2-0. Регулярный чемпионат «Майами Хит» завершил лидером Восточной конференции, а «Атланте» с восьмого места пришлось пробиваться в плей-офф через матчи плей-ин с «Шарлотт Хорнетс» (132:103) и «Кливленд Кавальерс» (107:101).
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