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Начало встречи «Атланта» — «Майами» в НБА отложено из-за подозрительного предмета у арены

Начало встречи «Атланта» — «Майами» в НБА отложено из-за подозрительного предмета у арены
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В Атланте (США) в 3:00 мск в ночь на субботу, 23 апреля, должен был стартовать третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимает «Майами Хит». Однако начало встречи отложено, как минимум на 45 минут, из-за найденного подозрительного предмета у арены. Об этом сообщает Clutch Points.

Пока не имеется информации о том, была ли находка опасной людей, однако, тем не менее, болельщики в социальных сетях выражают свою озабоченность отложенным стартом встречи. В настоящее время, подходы к стадиону заблокированы правоохранительными органами.

Напомним, после двух игр в Майами «Хит» ведут в серии – 2-0. Регулярный чемпионат «Майами Хит» завершил лидером Восточной конференции, а «Атланте» с восьмого места пришлось пробиваться в плей-офф через матчи плей-ин с «Шарлотт Хорнетс» (132:103) и «Кливленд Кавальерс» (107:101).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
1-я четверть
4 : 3
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Хантер - 2, Brown Jr., Богданович, Галлинари, Джонсон, Дьенг, Капела, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Оконгву, Райт, Хаертер, Янг
Майами Хит: Адебайо - 2, Страс - 1, Smart, Батлер, Винсент, Дедмон, Лоури, Мартин, Моррис, Мюлдер, Оладипо, Робинсон, Такер, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
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