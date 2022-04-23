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«Атланта» отыграла 11 очков в 4-й четверти и одержала первую победу в серии с «Майами»

«Атланта» отыграла 11 очков в 4-й четверти и одержала первую победу в серии с «Майами»
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Завершился третий матч четвертьфинала Восточной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена и завершилась победой хозяев со счётом 111:110.

В заключительной четверти «Майами» вёл с преимуществом в 11 очков, но «Атланте» удалось отыграться и одержать победу.

Таким образом, «Атланта» одержала первую победу в серии с «Майами». Теперь счёт 2-1 в пользу «Майами».
Четвёртый матч серии состоится 25 апреля прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена». Начало матча запланировано на 02:00 мск.

Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое.
Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона обыграл «Финикс Санз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 110
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Янг - 24, Богданович - 18, Хантер - 17, Райт - 13, Хаертер - 13, Галлинари - 11, Оконгву - 9, Коллинс - 6, Джонсон, Дьенг, Капела, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
Майами Хит: Хироу - 24, Батлер - 20, Страс - 20, Адебайо - 13, Такер - 11, Дедмон - 7, Лоури - 6, Робинсон - 6, Винсент - 3, Мартин, Моррис, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Комментарии
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