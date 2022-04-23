«Атланта» отыграла 11 очков в 4-й четверти и одержала первую победу в серии с «Майами»

Завершился третий матч четвертьфинала Восточной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена и завершилась победой хозяев со счётом 111:110.
В заключительной четверти «Майами» вёл с преимуществом в 11 очков, но «Атланте» удалось отыграться и одержать победу.
Таким образом, «Атланта» одержала первую победу в серии с «Майами». Теперь счёт 2-1 в пользу «Майами».
Четвёртый матч серии состоится 25 апреля прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена». Начало матча запланировано на 02:00 мск.
Напомним, в регулярном чемпионате «Майами» занял первое место на Востоке, а «Атланта» — восьмое.
Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона обыграл «Финикс Санз».
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