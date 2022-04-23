«Милуоки» разгромил «Чикаго» и повёл в серии 2-1
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 111:81.
Самым результативным игроком «Милуоки» стал американский защитник Грейсон Аллен, набравший 22 очка и сделавший шесть подборов. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал черногорский форвард Никола Вучевич, набравший 19 очков, сделавший шесть подборов и три результативные передачи.
Таким образом, «Милуоки» повёл в серии 2-1.
Напомним, «Милуоки Бакс» является действующим чемпионом НБА.
Следующий матч между командами пройдёт в Чикаго в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 20:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
23 апреля 2022, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
81 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Лавин - 15, Дерозан - 11, Брэдли - 10, Карузо - 9, Уайт - 6, Досунму - 4, Браун - 2, Джонс - 2, Томпсон - 2, Уильямс - 1, Болл, Грин, Симонович, Томас
Милуоки Бакс: Аллен - 22, Адетокунбо - 18, Портис - 18, Холидэй - 16, Коннотон - 11, Лопес - 9, Ибака - 5, Адетокунбо - 4, Вильдоса - 3, Мэттьюз - 3, Нвора - 2, Картер, Миддлтон, Такер, Хилл
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