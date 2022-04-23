«Милуоки» разгромил «Чикаго» и повёл в серии 2-1

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 111:81.

Самым результативным игроком «Милуоки» стал американский защитник Грейсон Аллен, набравший 22 очка и сделавший шесть подборов. Наиболее результативным в составе «Чикаго» стал черногорский форвард Никола Вучевич, набравший 19 очков, сделавший шесть подборов и три результативные передачи.

Таким образом, «Милуоки» повёл в серии 2-1.

Напомним, «Милуоки Бакс» является действующим чемпионом НБА.

Следующий матч между командами пройдёт в Чикаго в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 20:00 мск.