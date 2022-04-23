Зоран Лукич назвал ключевой момент в поражении «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА — 64:78.



«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Надеюсь, вы увидели как минимум интересную команду под названием «Нижний Новгород», хоть и в очень укороченном составе. Но не будем говорить о проблемах, постараемся бороться с ними и достойно закончить этот сезон.



Ключевым моментом стали 17 подборов Милутинова, 11 из них — на чужом щите, и из этих 11 семь или восемь завершились его же попаданиями. К сожалению, я не могу сделать своих игроков выше. Кроме того, в эти дни мы остались без Ганькевича. Но продолжаем дальше. Главное, я хочу, чтобы мой коллектив выглядел достойным соперником в ближайших играх», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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