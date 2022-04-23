«Зенит» почти с двукратной разницей разгромил «Енисей» в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Завершился первый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и красноярский «Енисей». Противостояние проходило на стадионе «СИБУР Арена» и завершилось со счётом 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.



«Зенит» захватил инициативу с первых минут, сделав рывок 9:0, и в дальнейшем только увеличивал преимущество в счёте. После первой десятиминутки хозяева лидировали с разницей +22, а на перерыв уходили с перевесом в 35 очков. Не поменялся существенным образом рисунок матча и во второй половине.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 19 очков. В составе гостей лучшую результативность продемонстрировал Григорий Мотовилов (18 очков).



Второй матч серии состоится 25 апреля и пройдёт также в Санкт-Петербурге. Серия будет продолжаться до трёх побед.