Паскуаль прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТб с «Енисеем».



«Поздравляю всех болельщиков с этой победой. Видел очень много детей в зале. Для любого тренера всегда приятно видеть самых юных болельщиков, которые любят баскетбол. Мы играли очень серьёзно с первой минуты матча. С первой четверти мы увеличивали своё преимущество и уверенно провели весь матч. Плей-офф – это то время, когда каждый матч начинает всё заново, поэтому в понедельник будет совсем другая игра. Пока что 1:0, но мы не будем останавливаться до тех пор, пока не одержим три победы в серии», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.