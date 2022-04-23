Анзулович прокомментировал разгромное поражение «Енисея» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал разгромное поражение в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Поздравляю «Зенит» с победой. Это команда абсолютно другого уровня. Но главной проблемой для меня стало то, что мы пропустили 33 очка в первой четверти и не проявили характера и желания бороться.



Мы прекрасно понимаем, что качество и уровень на стороне соперника, но мы должны показывать желание бороться. В понедельник мы будем стараться играть гораздо лучше, чем сегодня. Я не думаю, что это будет большой проблемой, учитывая, что сегодня мы на площадку не вышли», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.