Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич примет участие в четвёртом матче с «Ютой»

Лука Дончич примет участие в четвёртом матче с «Ютой»
Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич примет участие в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Ютой Джаз», сообщил инсайдер Марк Стейн со ссылкой на слова главного тренера команды Джейсона Кидда.

Как сообщил Кидд, время Дончича на площадке будет ограничено, однако конкретное количество минут он называть отказался.

Напомним, словенец повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». У Дончича было диагностировано растяжение икроножной мышцы. Из-за этого Лука пропустил первые три матча серии плей-офф с «Ютой».

В последнем матче «Даллас» на выезде обыграл «Юту» со счётом 126:118 и повёл в серии 2-1. Четвёртый матч между командами пройдёт также в Солт-Лейк-Сити. Он состоится в субботу, 23 апреля. Начало – в 23:30 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022