Лука Дончич примет участие в четвёртом матче с «Ютой»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич примет участие в четвёртом матче серии плей-офф НБА с «Ютой Джаз», сообщил инсайдер Марк Стейн со ссылкой на слова главного тренера команды Джейсона Кидда.



Как сообщил Кидд, время Дончича на площадке будет ограничено, однако конкретное количество минут он называть отказался.



Напомним, словенец повредил ногу в последнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». У Дончича было диагностировано растяжение икроножной мышцы. Из-за этого Лука пропустил первые три матча серии плей-офф с «Ютой».



В последнем матче «Даллас» на выезде обыграл «Юту» со счётом 126:118 и повёл в серии 2-1. Четвёртый матч между командами пройдёт также в Солт-Лейк-Сити. Он состоится в субботу, 23 апреля. Начало – в 23:30 мск.