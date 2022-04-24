Шакил О'Нил: говорю своим сыновьям: «Когда вам исполнится 18, вы все должны уйти»

Легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил рассказал о своих отношениях с детьми.



«Мои девочки нравятся мне немного больше. Ты же мужчина, поэтому должен защищать, обеспечивать и любить свою женщину. Я больше им доверяю, потому что они чувствительнее, заботливее и рассудительнее. Вы сами знаете, какие мальчики. Я даю им что-то, а их уже нет.



Я на полном серьёзе говорю своим сыновьям: «Когда вам исполнится 18, вы все должны уйти. Девочки могут оставаться столько, сколько захотят. Не торопитесь, идите в колледж, получайте степень магистра, получите докторскую степень. Я оплачу это всё», — рассказал Шакил О'Нил в эфире Pivot Podcast.



У Шакила О'Нила шестеро детей — трое сыновей и три дочери.