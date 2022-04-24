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«Миннесота» сравняла счёт в серии с «Мемфисом»

«Миннесота» сравняла счёт в серии с «Мемфисом»
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Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:118.

Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 33 очка и сделал 14 подборов.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 34 очка, два подбора и четыре передачи.

Таким образом, «Миннесота» сравняла счёт в серии плей-офф НБА – 2-2. Следующий матч между командами состоится 27 апреля.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Эдвардс - 24, Беверли - 17, Маклафлин - 16, Вандербилт - 12, Расселл - 10, Макдэниелс - 4, Принс - 3, Бисли, Больмаро, Лейман, Монро, Ноуэлл, Окоги, Рид
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 34, Брукс - 24, Кларк - 15, Джонс - 13, Морант - 11, Джексон - 7, Андерсон - 6, Уильямс - 6, Тиллман - 2, Адамс, Альдама, Калвер, Кончар, Мелтон, Тийе
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