«Миннесота» сравняла счёт в серии с «Мемфисом»

Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:118.
Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 33 очка и сделал 14 подборов.
Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 34 очка, два подбора и четыре передачи.
Таким образом, «Миннесота» сравняла счёт в серии плей-офф НБА – 2-2. Следующий матч между командами состоится 27 апреля.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.
- 24 апреля 2022
-
08:43
-
05:29
-
02:35
-
00:30
- 23 апреля 2022
-
22:50
-
21:55
-
20:55
-
19:37
-
18:48
-
17:42
-
16:25
-
15:44
-
15:00
-
13:51
-
12:51
-
11:37
-
10:55
-
10:09
-
09:35
-
07:51
-
05:59
-
05:26
-
02:52
- 22 апреля 2022
-
23:45
-
23:36
-
22:00
-
21:17
-
20:50
-
19:54
-
18:59
-
17:57
-
17:00
-
16:00
-
14:35
-
13:14