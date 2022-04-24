«Миннесота» сравняла счёт в серии с «Мемфисом»

Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:118.



Самым результативным в составе победителей стал Карл-Энтони Таунс, который набрал 33 очка и сделал 14 подборов.



Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 34 очка, два подбора и четыре передачи.



Таким образом, «Миннесота» сравняла счёт в серии плей-офф НБА – 2-2. Следующий матч между командами состоится 27 апреля.



Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Мемфис» занял второе место в Западной конференции, пропустив перед собой «Финикс Санз». «Миннесота», в свою очередь, финишировала на седьмом месте в регулярке и пробилась в раунд плей-офф через плей-ин.