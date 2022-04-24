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«Он со мной расквитался». Скип Бэйлесс — об игроке, которого он недавно критиковал

«Он со мной расквитался». Скип Бэйлесс — об игроке, которого он недавно критиковал
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на впечатляющую игру центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса во втором матче плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз» (119:118).

«Я критиковал Карла-Энтони Таунса в эфире пятничного шоу. Но теперь он со мной расквитался. Этот матч принадлежит ему. Его невозможно остановить. Мои поздравления», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Таунс стал самым результативным в составе своей команды, набрав 33 очка и сделав 14 подборов. Самым результативным в составе «Мемфиса» стал Десмонд Бэйн, который записал в свой актив 34 очка, два подбора и четыре передачи.

«Миннесота» сравняла счёт в серии плей-офф НБА – 2-2. Следующий матч между командами состоится 27 апреля.

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