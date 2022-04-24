ЦСКА в упорной борьбе вырвал победу в матче с «Нижним Новгородом»

Завершился второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого ЦСКА встречался с «Нижним Новгородом». Встреча проходила в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась победой хозяев со счётом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20).



Начало матча осталось за армейцами, сделавшими рывок 5:0. Вскоре их преимущество дошло до 13 очков (19:6), однако на вторую десятиминутку они уходили с перевесом лишь в 3 очка. В дальнейшем обе команды не давали друг другу оторваться в счёте. Победитель в итоге определился в заключительной четверти, где более мастеровитыми оказались подопечные Димитриса Итудиса.

Самыми результативными игроками в составе ЦСКА стали Никола Милутинов и Уилл Клайберн, набравшие по 23 очка. Лучшую результативность в составе «Нижнего Новгорода» продемонстрировал Илья Платонов (18 очков).

Следующий матч серии состоится 27 апреля и пройдёт в Нижнем Новгороде. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.