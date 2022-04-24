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ЦСКА в упорной борьбе вырвал победу в матче с «Нижним Новгородом»

ЦСКА в упорной борьбе вырвал победу в матче с «Нижним Новгородом»
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого ЦСКА встречался с «Нижним Новгородом». Встреча проходила в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась победой хозяев со счётом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20).

Начало матча осталось за армейцами, сделавшими рывок 5:0. Вскоре их преимущество дошло до 13 очков (19:6), однако на вторую десятиминутку они уходили с перевесом лишь в 3 очка. В дальнейшем обе команды не давали друг другу оторваться в счёте. Победитель в итоге определился в заключительной четверти, где более мастеровитыми оказались подопечные Димитриса Итудиса.

Самыми результативными игроками в составе ЦСКА стали Никола Милутинов и Уилл Клайберн, набравшие по 23 очка. Лучшую результативность в составе «Нижнего Новгорода» продемонстрировал Илья Платонов (18 очков).

Следующий матч серии состоится 27 апреля и пройдёт в Нижнем Новгороде. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
24 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
91 : 89
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Антонов, Ивлев, Йеребко, Клайберн, Колесников, Курбанов, Милутинов, Ухов, Уэйр, Фримен, Хоменко, Швед
Нижний Новгород: Алексеев, Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Торопов, Чадов
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