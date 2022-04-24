«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» во втором матче 1/4 Единой лиги ВТБ
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Завершился второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 99:84 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Валерий Лиходей, который записал в свой актив 23 очка.
Хозяева уверенно провели первую половину встречи, сумев оторваться к большому перерыву на 10 очков. В третьей четверти команда из Перми сумела сократить отставание до четырёх, однако на большее подопечных Вячеслава Шушакова не хватило, и в заключительном отрезке матча они уступили с разницей в 12 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Локомотива-Кубань». Третья встреча состоится 27 апреля в 18:00 мск и пройдёт в Перми.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
24 апреля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
100 : 84
Парма
Пермь, Россия
Локомотив-Кубань: Мотли - 23, Бэрфорд - 15, Щербенев - 14, Емченко - 12, Мартюк - 11, Ильницкий - 9, Макколум - 9, Паунич - 3, Ведищев - 2, Сычков - 2, Долинин, Калинов
Парма: Лиходей - 23, Воронов - 15, Разумов - 13, Шейко - 10, Забелин - 9, Жмако - 7, Коновалов - 5, Платунов - 2, Клементьев, Куров, Одиноков
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