«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» во втором матче 1/4 Единой лиги ВТБ

Завершился второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 99:84 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Валерий Лиходей, который записал в свой актив 23 очка.

Хозяева уверенно провели первую половину встречи, сумев оторваться к большому перерыву на 10 очков. В третьей четверти команда из Перми сумела сократить отставание до четырёх, однако на большее подопечных Вячеслава Шушакова не хватило, и в заключительном отрезке матча они уступили с разницей в 12 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Локомотива-Кубань». Третья встреча состоится 27 апреля в 18:00 мск и пройдёт в Перми.