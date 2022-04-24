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Итудис отреагировал на победу команды в матче с «Нижним Новгородом»

Итудис отреагировал на победу команды в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу матча с «Нижним Новгородом». Встреча проходила в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась победой хозяев со счётом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20).

«Поздравляю команду с победой и счётом 2-0 в серии. Сейчас не время анализировать. Очевидно, что мы лучше подготовились, чем в предыдущем матче, лучше начали игру. Соперник атаковал с более высоким процентом, у нас были шансы для свободных бросков, но мы ими не воспользовались. За счёт штрафных и трёхочковых «Нижний» подтянулся, и концовка получилась сложной. Очевидно, что у нас впереди ещё много работы. Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать», — приводит слова Итудиса официальный сайт лиги.

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