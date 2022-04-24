Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» уверенно обыграл на выезде «Чикаго» и сделал счёт в серии 3-1

«Милуоки» уверенно обыграл на выезде «Чикаго» и сделал счёт в серии 3-1
Комментарии

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 119:95.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 30 очков, а также 15 подборов. У Чикаго отличился Зак Лавин — 22 очка.

Гости уже к большому перерыву обеспечили себе преимущество в 15 очков. Оставшиеся четверти также остались за «оленями», а итоговая разница в счёте составила 24 очка.

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Милуоки».

Следующая встреча между командами состоится 27 апреля в 23:00 мск. Напомним, серия длится до 4 побед.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
24 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Дерозан - 23, Уильямс - 20, Вучевич - 11, Досунму - 8, Джонс - 5, Грин - 2, Уайт - 2, Болл, Браун, Брэдли, Карузо, Симонович, Томас, Томпсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Аллен - 27, Холидэй - 26, Портис - 14, Мэттьюз - 6, Коннотон - 5, Ибака - 4, Картер - 3, Лопес - 2, Адетокунбо, Вильдоса, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022