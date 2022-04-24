«Милуоки» уверенно обыграл на выезде «Чикаго» и сделал счёт в серии 3-1

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 119:95.

Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо, который записал на свой счёт 30 очков, а также 15 подборов. У Чикаго отличился Зак Лавин — 22 очка.

Гости уже к большому перерыву обеспечили себе преимущество в 15 очков. Оставшиеся четверти также остались за «оленями», а итоговая разница в счёте составила 24 очка.

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Милуоки».

Следующая встреча между командами состоится 27 апреля в 23:00 мск. Напомним, серия длится до 4 побед.