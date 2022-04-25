Джейсон Тейтум: никто не играет сильнее «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выразил мнение о том, что его команда сейчас является сильнейшей в лиге.
«Я хочу сказать, что в этой лиге сейчас никто не играет сильнее нас. Мы — самая жёсткая команда в лиге. Когда я выхожу на паркет, я стараюсь задавать тон всему матчу», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.
Напомним, вчера, 24 апреля, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 3-0.
Четвёртый матч серии также пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» во вторник, 26 апреля. Начало встречи – в 2:00 мск.
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