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«Будь мужиком». Миллер раскритиковал Симмонса

«Будь мужиком». Миллер раскритиковал Симмонса
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Бывшая звезда НБА Реджи Миллер отреагировал на новость о том, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не сможет принять участие в четвёртом матче серии с «Бостон Селтикс».

«Да ладно! Снова не сыграет, хотя было столько разговоров о дебюте. У Бена Симмонса нет никакого желания бороться… И пусть шансы «Нетс» вернуться в серии не очень большие, у этой команды все еще есть Кей Ди и Кайри. Все, что требуется на данном этапе, это взять один матч, а там уже по ситуации. Будь мужиком», — написал Миллер в социальных сетях.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной.

В феврале «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

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