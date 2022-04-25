Вольхин высказался о предстоящей встрече с «Енисеем» в 1/4 Единой лиги ВТБ

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин дал комментарий по поводу второго матча серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Вне зависимости от счёта первой игры нам стоит и дальше продолжать придерживаться плана на игру и выполнять все требования тренера. Тренер понимал, что все игроки заявки должны войти в игру и почувствовать плей-офф. Думаю, все баскетболисты справились со своими задачами и внесли свой вклад в общую победу. Чувствуется, что болельщики скучают по баскетболу, поэтому поддержка ощущалась в каждом моменте игры», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

Напомним, первый матч между командами проходил на стадионе «СИБУР Арена» и завершился со счётом 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.