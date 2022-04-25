Уэстбрук оценил своё выступление в «Лейкерс» в нынешнем сезоне

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук подвёл итоги своему выступлению в нынешнем сезоне НБА.
«В этом году всё было по-другому. Да, я реже находился с мячом и мне приходилось играть не непривычных для себя позициях, но всё это часть жертвы ради командных интересов. И это сказывается на средних показателях по очкам, передачам. И вот здесь я могу оценить свое выступление и понять, что мог сделать лучше.
Очевидно, я мог бы провести лучший сезон, но, исходя из того, как мы играли, и того, где я был на площадке, я не мог делать некоторые вещи, которые я мог делать ещё в прошлом году. Например, тогда я в среднем набирал трипл-дабл за игру. И если у меня нет трипл-дабла в среднем за игру, то считаю сезон неудачным. Понимаете меня?», — приводит слова Уэстбрука Silverscreenandroll.
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