Монти Уильямс: «Пеликанс» заслужили эту победу, но разница штрафных вызывает вопросы

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс выразил удивление соотношением штрафных бросков его команды с «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче серии (103:118).



«42-15 по штрафным. Вот такие цифры. Удивительно для такой физической борьбы в игре плей-офф. Тяжело добиться такого результата в такой игре. Я бы даже сказал, что невероятно. Тренеры не должны подходить к микрофону с мыслями, что им оторвут голову за правду. В первой половине игры соотношение штрафных было 17-2, в конечном итоге они совершили 42 штрафных броска. Не понимаю, как такое может быть. И я не могу сказать, что мы не шли под кольцо.



«Пеликанс» полностью заслужили эту победу, но разница штрафных вызывает вопросы» — сказал Монти Уильямс на пресс-конференции после матча.