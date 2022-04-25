Монти Уильямс: «Пеликанс» заслужили эту победу, но разница штрафных вызывает вопросы
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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс выразил удивление соотношением штрафных бросков его команды с «Нью-Орлеан Пеликанс» в четвёртом матче серии (103:118).
«42-15 по штрафным. Вот такие цифры. Удивительно для такой физической борьбы в игре плей-офф. Тяжело добиться такого результата в такой игре. Я бы даже сказал, что невероятно. Тренеры не должны подходить к микрофону с мыслями, что им оторвут голову за правду. В первой половине игры соотношение штрафных было 17-2, в конечном итоге они совершили 42 штрафных броска. Не понимаю, как такое может быть. И я не могу сказать, что мы не шли под кольцо.
«Пеликанс» полностью заслужили эту победу, но разница штрафных вызывает вопросы» — сказал Монти Уильямс на пресс-конференции после матча.
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