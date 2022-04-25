Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Макгрэди считает, что «Филадельфия» ошиблась, когда приобрела Хардена

Макгрэди считает, что «Филадельфия» ошиблась, когда приобрела Хардена
Комментарии

Член Зала славы Трэйси Макгрэди высказал мнение о том, что «Филадельфия Сиксерс» ошиблась, когда приняла решение пригласить в команду разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Думаю, что это плохой обмен для «Филадельфии». «Бруклин» выиграл эту сделку. Джоэл Эмбиид был в отличной форме, и «Сиксерс» набрали отличный ход. Да, Джеймс Харден – отличный снайпер и плеймейкер, в этом нет сомнений, но мне кажется, что он на спаде. Он больше не может обыграть своего защитника. Я не знаю, что это такое. Возможно, у него травма, но он не выглядит прежним», — приводит слова Макгрэди на YouTube-канале Club Shay Shay.

Напомним, в феврале «Бруклин» обменял Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022