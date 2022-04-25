Макгрэди считает, что «Филадельфия» ошиблась, когда приобрела Хардена

Член Зала славы Трэйси Макгрэди высказал мнение о том, что «Филадельфия Сиксерс» ошиблась, когда приняла решение пригласить в команду разыгрывающего Джеймса Хардена.
«Думаю, что это плохой обмен для «Филадельфии». «Бруклин» выиграл эту сделку. Джоэл Эмбиид был в отличной форме, и «Сиксерс» набрали отличный ход. Да, Джеймс Харден – отличный снайпер и плеймейкер, в этом нет сомнений, но мне кажется, что он на спаде. Он больше не может обыграть своего защитника. Я не знаю, что это такое. Возможно, у него травма, но он не выглядит прежним», — приводит слова Макгрэди на YouTube-канале Club Shay Shay.
Напомним, в феврале «Бруклин» обменял Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.
- 25 апреля 2022
-
16:20
-
14:54
-
14:03
-
12:56
-
11:56
-
10:52
-
09:41
-
07:44
-
07:02
-
01:51
-
00:44
- 24 апреля 2022
-
23:33
-
22:36
-
20:21
-
19:24
-
18:54
-
17:19
-
16:55
-
15:18
-
13:45
-
12:44
-
11:37
-
10:15
-
09:42
-
08:43
-
05:29
-
02:35
-
00:30
- 23 апреля 2022
-
22:50
-
21:55
-
20:55
-
19:37
-
18:48
-
17:42
-
16:25