Макгрэди считает, что «Филадельфия» ошиблась, когда приобрела Хардена

Член Зала славы Трэйси Макгрэди высказал мнение о том, что «Филадельфия Сиксерс» ошиблась, когда приняла решение пригласить в команду разыгрывающего Джеймса Хардена.

«Думаю, что это плохой обмен для «Филадельфии». «Бруклин» выиграл эту сделку. Джоэл Эмбиид был в отличной форме, и «Сиксерс» набрали отличный ход. Да, Джеймс Харден – отличный снайпер и плеймейкер, в этом нет сомнений, но мне кажется, что он на спаде. Он больше не может обыграть своего защитника. Я не знаю, что это такое. Возможно, у него травма, но он не выглядит прежним», — приводит слова Макгрэди на YouTube-канале Club Shay Shay.

Напомним, в феврале «Бруклин» обменял Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.