«Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Бостон Селтикс» и завершилась победой гостей со счётом 116:112.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 29 очков.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Кевин Дюрант, который набрал 39 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 и «Бостон» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА. В следующем раунде «Бостон» сыграет с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).