Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

«Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
Комментарии

Завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Бостон Селтикс» и завершилась победой гостей со счётом 116:112.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 29 очков.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Кевин Дюрант, который набрал 39 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 и «Бостон» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА. В следующем раунде «Бостон» сыграет с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз».

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
26 апреля 2022, вторник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Дюрант - 39, Карри - 23, Ирвинг - 20, Клэкстон - 13, Горан Драгич - 10, Миллз - 5, Браун - 2, Гриффин, Драммонд, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 22, Смарт - 20, Уильямс - 14, Хорфорд - 13, Уайт - 9, Тайс - 6, Уильямс - 3, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Фиттс, Хозер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022