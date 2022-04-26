«Торонто» на выезде обыграл «Филадельфию» и сократил отставание в серии
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:88, благодаря которой они сократили отставание в серии – 2:3.
Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внёс камерунский форвард Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 7 передач. В составе «Филадельфии» лучшая результативность также у автора дабл-дабла камерунского центрового Джоэла Эмбиида – 20 очков, 11 подборов и 4 передачи.
Следующий матч серии состоится в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в ночь на пятницу, 29 апреля. Начало – 2:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
26 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 20, Харрис - 16, Харден - 15, Грин - 14, Макси - 12, Коркмаз - 3, Ньянг - 3, Рид - 3, Тибулл - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Джордан, Миллсэп, Милтон, Спрингер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 23, Ачиува - 17, Ануноби - 16, Трент-мл. - 16, Барнс - 12, Берч - 7, Буше - 6, Янг - 3, Ватанабэ - 2, Михайлюк - 1, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ванвлит, Джонсон, Флинн, Шампани
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