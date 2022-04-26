«Торонто» на выезде обыграл «Филадельфию» и сократил отставание в серии

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:88, благодаря которой они сократили отставание в серии – 2:3.

Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внёс камерунский форвард Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 23 очков, 10 подборов и 7 передач. В составе «Филадельфии» лучшая результативность также у автора дабл-дабла камерунского центрового Джоэла Эмбиида – 20 очков, 11 подборов и 4 передачи.

Следующий матч серии состоится в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в ночь на пятницу, 29 апреля. Начало – 2:00 мск.