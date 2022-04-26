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«Даллас» обыграл «Юту» и повёл в серии 3-2

«Даллас» обыграл «Юту» и повёл в серии 3-2
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 102:77.

Самым результативным игроком «Даллас» стал словенец Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Наиболее результативным в составе «Юты» стал француз Руди Гобер, сделавший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Таким образом «Даллас» повёл в серии 3-2.

Следующий матч между командами пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ночь на четверг, 28 апреля. Начало – в 23:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Даллас» завершил четвертым, а «Юта» заняла пятое место в турнирной таблице.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 77
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Брансон - 24, Финни-Смит - 13, Баллок - 9, Динвидди - 9, Пауэлл - 8, Бёрк - 4, Крисс - 2, Браун, Грин, Дав. Бертанс, Клебер , Марьянович, Нтиликина, Хардуэй-младший
Юта Джаз: Кларксон - 20, Гобер - 17, Митчелл - 9, Хаус - 8, Александер-Уолкер - 5, О'Нил - 5, Эрнангомес - 5, Конли - 4, Богданович - 2, Уайтсайд - 2, Азубуике, Батлер, Гэй, Пэскелл, Форрест
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