«Даллас» обыграл «Юту» и повёл в серии 3-2

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 102:77.

Самым результативным игроком «Даллас» стал словенец Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов. Наиболее результативным в составе «Юты» стал француз Руди Гобер, сделавший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Таким образом «Даллас» повёл в серии 3-2.

Следующий матч между командами пройдёт в Солт-Лейк-Сити в ночь на четверг, 28 апреля. Начало – в 23:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Даллас» завершил четвертым, а «Юта» заняла пятое место в турнирной таблице.