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Кевин Дюрант отреагировал на вылет «Бруклина» от «Бостона» со счётом 0-4 в серии

Кевин Дюрант отреагировал на вылет «Бруклина» от «Бостона» со счётом 0-4 в серии
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33-летний американский форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о вылете команды в первом же раунде плей-офф НБА от «Бостон Селтикс» со счётом 0-4 в серии.

«Как только мы наконец собрались вместе, у нас была главная миссия – мы хотели попасть в плей-офф и посмотреть, какую шумиху можем там создать. Мы не наделали никакого шума, но вышли в плей-офф — вот и всё», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Отметим, что именно Дюрант стал самым результативным игроком «Бруклина» в заключительной игре серии, ему удалось набрать 39 очков. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Бостон Селтикс» и завершилась победой гостей со счётом 116:112.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).

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