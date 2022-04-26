Кевин Дюрант отреагировал на вылет «Бруклина» от «Бостона» со счётом 0-4 в серии

33-летний американский форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о вылете команды в первом же раунде плей-офф НБА от «Бостон Селтикс» со счётом 0-4 в серии.

«Как только мы наконец собрались вместе, у нас была главная миссия – мы хотели попасть в плей-офф и посмотреть, какую шумиху можем там создать. Мы не наделали никакого шума, но вышли в плей-офф — вот и всё», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Отметим, что именно Дюрант стал самым результативным игроком «Бруклина» в заключительной игре серии, ему удалось набрать 39 очков. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Бостон Селтикс» и завершилась победой гостей со счётом 116:112.



Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).