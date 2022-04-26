«Никаких сожалений. Всякое случается». Дюрант высказался о вылете в первом раунде

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу вылета в первом раунде плей-офф НБА.

«Никаких сожалений. Всякое случается. Не стоит плакать из-за пролитого молока. Речь идёт о том, как мы можем прогрессировать и становиться лучше. Мы видим, что прошли через многое в этом году. Все в организации знают, через что мы прошли. Так что не время сожалеть или злиться. Сейчас нам надо найти решения, чтобы стать лучше.

Великие команды не зацикливаются на том, что они делают, они просто стараются продолжать становиться лучше. Так и мы, мы знаем, в чём были наши ошибки, просто стараемся превратить их в сильные стороны», — приводит слова Дюранта ESPN.

Отметим, что именно Дюрант стал самым результативным игроком «Бруклина» в заключительной игре серии, ему удалось набрать 39 очков. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:112.