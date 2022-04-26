Президент Единой лиги ВТБ: когда видишь, что уехала звезда, это больно

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался об уходе многих легионеров из чемпионата.

«Для нас это действительно очень болезненный вопрос. В чём главная идея лиги ВТБ? Это качественное баскетбольное европейское соревнование. Тот самый главный фактор, ради которого всё организовывалось. И этот уровень мы не хотим ни в коем случае понизить. Это прежде всего исполнители самого высокого уровня, качественные команды, тренеры, специалисты.

Мы хотим, чтобы этот уровень соответствовал идеологии европейского клубного чемпионата. Конечно, когда видишь, что уехала звезда, это больно. Это влияет на рейтинги и прежде всего на качество команды. Посмотрите на УНИКС. Там Джон Браун был просто идеально вписан в уникальную систему Велимира Перасовича. Это команда, которая показывала лучший баскетбол за все года. Уезжает из ЦСКА знаменитый Хэкетт – его уже все любят, уважают. И тут, конечно, такая ситуация, что надо реагировать. Но как реагировать? Смотришь, спрашиваешь клубы, что можно сделать?» — сказал Кущенко в интервью «Чемпионату».