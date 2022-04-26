Источник: спортивный директор РФБ Ушаков покинул Россию

Спортивный директор Российской Федерации баскетбола (РФБ) Олег Ушаков покинул Россию из-за нестабильной политической обстановки, сообщает издание Metaratings.

Ушаков родом из Одессы, где проживала его семья. С 2011 по 2013 год он работал генеральным менеджером сборной России. После его назначения национальная команда завоевала бронзу Евробаскета-2011, а также заняла третье место на Олимпийских играх в Лондоне.

На данный момент он курирует чемпионат России по баскетболу 3х3. Вероятнее всего, он также не будет присутствовать на финале турнира, который пройдёт в Челябинске с 29 апреля по 3 мая, сообщил источник, близкий к федерации.

По сообщениям, Ушаков вместе со своей семьёй на данный момент находится в Испании.