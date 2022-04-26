Кендрик Перкинс: на месте Дюранта я бы убрался к чёрту из «Бруклина»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант должен попросить клуб об обмене.
«Если бы я был на месте Кевина Дюранта, я бы убрался к чёрту. Я бы искал любой возможный способ, чтобы уйти от этого безумия. Кевин Дюрант заслуживает лучшего», — сказал Перкинс в эфире шоу First Take.
Напомним, сегодня, 26 апреля по московскому времени «Бруклин» уступил «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-Центр» и завершилась победой баскетболистов «Селтикс» со счётом 116:112. Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Бостона». Дюрант стал самым результативным игроком своей команды в заключительном матче серии, набрав 39 очков.
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