Гомельский объяснил решение ЦСКА не продлевать контракт с Воронцевичем

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями об уходе форварда УНИКСа Андрея Воронцевича из ЦСКА, где он провёл 14 лет.



«В ЦСКА не нашли способов мотивировать Воронцевича для дальнейшего прогресса. Андрея всё устраивало в команде — зарплата, небольшое игровое время, отсутствие ответственности за результат. Только непродление контракта с ЦСКА и поиск новой работы заставило Воронцевича вновь включиться в активную работу над своей формой. Я рад, что Андрей обрёл себя в УНИКСе», — написал Гомельский на своём офицальном сайте.



Напомним, Воронцевич стал игроком казанского УНИКСа в июля 2021 года, подписав контракт с клубом по схеме «1+1». После ухода из ЦСКА в 2020-м выступал за «Нижний Новгород».